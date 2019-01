Zu Péiteng, zu Hiefenech an zu Miersch hat et an der Silvesternuecht gerabbelt an an der Stad goufen zwou Persounen ugestouss, hei war och de Samu am Asaz.

E Méindeg den Owend géint 21.40 Auer ass zuen Auto an en aneren Auto, dee geparkt war, ageknuppt. Dobäi gouf eng Persoun blesséiert, d'Ambulanz vun Déifferdeng an den Zenter vu Péiteng waren op der Plaz.Zuass an der Nuecht op en Dënschdeg géint 0.50 Auer e Won an e Potto gerannt, dobäi gouf och eng Persoun blesséiert. Am Asaz hei: d'Ambulanz aus der Fiels an d'Pompjeeë vun Hiefenech.An dergoufe géint 1 Auer zwou Persounen ugestouss a blesséiert. D'Ambulanze vu Mamer an aus der Stad waren op der Plaz an och de Stater Samu an d'Beruffspompjeeën.An zuass géint 3.45 Auer en Auto op d'Kopp gaangen. Dobäi gouf eng Persoun blesséiert, no hir huet d'Ambulanz aus der Fiels gekuckt. Déi Mierscher Pompjeeë waren och op der Plaz vum Accident.