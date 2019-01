Eng RTL-Ekipp war an der Silvesternuecht mat der Kamera ënnerwee. Reportage den Owend am Journal op der Tëlee.

© Christophe Hochard

Wat fir eng Leit ware fir aner Mënschen am Asaz an hu geschafft, wéi déi aner gefeiert hunn?Eng RTL-Ekipp war am Spidol vum Déngscht, bei der Ekipp vum 112, de Mataarbechter vun den CFL an an engem Restaurant.