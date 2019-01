An der Silvesternuecht der Famill an de Frënn iwwer SMS wënschen, gëtt op d'mannst bei de Cliente vun der Post ëmmer manner beléift.

Dëst Joer si knapp 1,3 Milliounen SMSen erausgaangen. Dat ass eng Baisse vun 13 Prozent am Verglach mam leschte Joer.



Et goufen 39.000 MMSe geschéckt, dat ass e Minus vun 8.500 Stéck. Par konter geet d'Benotze vum mobillen Datevolume weider an d'Luucht, dat ëm 24 Prozent am Verglach mat zejoert.