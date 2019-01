© AFP (Archiv)

D'Bauerenzentral iwwer d'Joer 2019: Rep. Max Richartz



Nodeems 2018 een immens dréchent an doduerch och schwéiert Joer fir d'Bauere war, kommen dëst Joer nach e puer weider Erausfuerderungen op d'Bauerenzentral duer.

Neit Joer, nei Problemer. 2019 gëtt et eng ganz Rei u Sujeten, ëm déi sech d'lëtzebuergesch Bauerenzentral ze këmmeren huet. Et ass awer een, deen erausstécht: de Brexit. Den 21. Januar soll dat britescht Parlament entscheeden, wéi et viru geet. Nach ass net gewosst, ob et en "haarden" Austrëtt aus der EU gëtt oder ee gereegelten, wéi et net nëmme fir de Grand-Duché am beschte wier. D'Josiane Willems, d'Direktesch vun der Bauerenzentral, ënnersträicht, datt Groussbritannien e wichtegen Handelspartner ass. Vill Produiten aus de 27 EU-Länner géifen dohin exportéiert ginn an et kéimen och Produiten aus Groussbritannien an d'EU.Wann awer elo nei Taxen ufalen, da géifen d'Produite méi deier an domat och manner konkurrenzfäeg ginn. D'Experte warnen, wann et sollt zum "haarde" Brexit kommen, wieren d'Konsequenze fir déi europäesch Landwirtschaft nach méi schlëmm wéi 2014 beim Russland-Embargo. Deemools sinn d'Marchéen deelweis komplett zesummegebrach. Besonnesch d'Mëllechpräisser sinn enorm an d'Luucht gaangen. Zu Bréissel gëtt un engem Noutfallplang geschafft, bei deem d'Konsequenzen allerdéngs net ausbleiwe géifen.Fir dat d' Baueren 2019 mol nees gutt produzéiere kënnen, erhofft sech d'Landwirtschaft net nëmme besser klimatesch Bedéngungen, mä et stinn natierlech nach e puer aner Sujeten um Programm: Nieft dem Brexit de mëttelfristesche Finanzkader an den europäeschen Agrarbudget, wou ee Kierzunge fäert ...Eng garantéiert Präisstabilitéit gëtt et an der Landwirtschaft net an déi grouss Ongewëssheet bleift. Mat der neier Regierung erhofft sech d'Josiane Willems, an d'Gespréich ze kommen an d'Landwirtschaft als modern, innovativ an produktiv Wirtschaft ze gesinn.

Communiqué par: ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural