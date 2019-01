Den 112 mellt direkt 7 Asätz, wéinst Bränn um Mëttwoch den Owend an an der Nuecht op en Donneschdeg.

Zuan zustounge beispillsweis zwee Autoen a Brand.

Zu Fréiseng, zu Dikrech an zu Péiteng koum et zu enger Dampentwécklung an Eefamilljenhaiser.

Zu Dippech gouf et e Kamäin-Brand, an an der Stad gouf et e Feier duerch e Kuerzen.

Déi lokal CGDIS-Corpsen waren allkéiers am Asaz – et blouf och bei Materialschued.