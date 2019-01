Op der Cour d'appel an der Stad huet e Mëttwoch an enger Affär vun ë.a. Mënschenhandel den Affekot vum Affer méi Entschiedegung fir säi Client gefrot.Hat deen am Juni um Stater Geriicht 5.000 € Schuedenersatz zougesprach kritt, huet säin Affekot elo, grad wéi an 1. Instanz, 29.000 € gefrot; dat wären 1.000 € pro Mount, deen d'Affer exploitéiert gi wär.D'Appelluerteel um zivilrechtleche Plang ass fir den 23. Januar.Am 1. Prozess war eng Koppel - nieft dem Schuedenersatz - zu allkéiers annerhallwem Joer Prisong mat Sursis an zu enger Geldstrof vun 3.000 € veruerteelt ginn.Der Koppel war ë.a. virgehäit ginn, an hirem Restaurant zu Réimech Leit schwaarz schaffe gelooss an onreegelméisseg bezuelt ze hunn; d'Faite goungen op den Zäitraum tëscht Juli 2014 an Dezember 2016 zréck.