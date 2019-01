Zanter en Donneschdeg de Moien ass déi lëtzebuergeschsproocheg Säit vun RTL Lëtzebuerg net méi um sozialen Netzwierk ze fannen. Firwat? Mir wëssen et net!

An eegener Saach

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Dir hutt RTL.lu en Donneschdeg net méi op Facebook fonnt? Dann ass et Iech wéi eis gaangen, well mir hunn eis eege Säit en Donneschdeg de Moien och ëmsoss gesicht.RTL huet natierlech direkt bei Facebook nogefrot, wat de Grond vum Offline-Huelen ass, bis elo krute mir awer nach keng Erklärung, esou datt mir och nach net reagéiere konnten.Mir hoffen awer, datt de Fall séier gekläert ka ginn, esou datt eis Säit nees online goe kann.Mir bedaueren den Tëschefall an entschëllegen eis fir eventuell desagreabel Suitten. Merci fir Äert Versteesdemech!