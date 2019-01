Ma vill Concernéierter wieren net zefridde mat verschiddene Changementer, déi de CGDIS bruecht huet. Et wier zum Beispill villes net kloer, dat schreiwen d'Piraten a wëllen an enger Question parlamentaire d'Detailer wëssen.

D'Inneministesch Taina Bofferding huet dem Deputéierte Sven Clement elo geäntwert.





QP iwwert de CGDIS - Reportage Pit Everling



D'Ministesch verséchert virop, datt de CGDIS bis ewell all Asaz mat Succès konnt ofwéckelen.

Zu engem eventuelle Personal-Manktem äntwert d'Taina Bofferding, datt et effektiv heiansdo schwéier wier, fir genuch Fräiwëlleger ze hunn, dat wier jo och ee vun den Haaptgrënn fir d'Reform gewiescht.

Wat d'Disponibilitéiten ugeet, soll op Basis vun Analysen eng Strategie fir d'Zukunft ausgeschafft ginn. Och elo scho wieren eng Rei Dispositioune virgesinn, déi bei Enkpäss géinge spillen, eng séier Hëllef op den Asätz wier assuréiert.

Da goufen an de leschte Méint nach weider Moossname lancéiert fir d'Disponibilitéit ze verstäerken, esou d'Ministesch, déi zum Beispill op d'Schafe vun der „Garde casernée“ verweist.



Eng Strategie fir de Rekrutement an den Encadrement vu fräiwëllege Pompjeeë wier an der Maach.

Och un Online-Informatiounsplattforme géif geschafft ginn, heescht et an der Äntwert.

Wat d'Indemnisatioun vun de Fräiwëllegen ugeet wier d'Reglement duerch de Regierungsrot an d'Zentren a Spezialgruppe wiere via Note de service informéiert ginn.

Wéi vill Fräiwëlleger hunn zënter dem éischte Juli demissionéiert? Dat wollt de Sven Clement och nach wëssen.

Et waren der 37 äntwert d'Ministesch, bei op där aner Säit 138 Demandë fir operationelle Pompjee ze ginn.

Allgemeng wier et schwiereg fir e globaalt Bild ze zeechnen, wéi d'Zuele-Situatioun virun der Reform war.

Am Noutfall géif et iwwregens eng kloer Prozedur ginn, bei wéi enger Situatioun wéi eng Asazmëttel alarméiert musse ginn an och wéi vill et där musse sinn.

Et wier sécher gestallt, datt iwwerall am Land déi selwecht Moyenen zur Dispositioun stinn.



Den 112 géif iwwerdeems mat engem standardiséierten „Notrufabfrageprotokoll“ schaffen.

Bei engem Brandasaz gëtt ëmmer fir d'éischt de lokale Corps alarméiert, bei engem Ambulanzasaz gëtt gekuckt wéi eng Ambulanz disponibel an no bäi ass.

Bei engem Grouss-Asaz géif de „Centre de gestion des opérations“ aktivéiert ginn. Dësen organiséiert de Renfort fir den Asaz, suergt awer och dofir, datt d'Couverture am Rescht vum Land sécher gestallt ass, sou schreift et nach d'Inneministesch Bofferding.