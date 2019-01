Wéi gi Medien an de Benelux-Länner mat Rietspopulismus ëm? (04.01.2019) D'Lëtzebuerger Politikwëssenschaftlerin Leonie de Jonge huet rezent zu dëser Fro e wëssenschaftlechen Artikel publizéiert.

D'Fuerscherin huet analyséiert, wéi d'Medien an de Benelux-Länner mat Forme vu radikalem Rietspopulismus ëmginn. D'Benelux-Staaten hunn ähnlech politesch Systemer an och sozio-ekonomesch änelt ee sech. Ënnerscheeder gëtt et awer, wat de Rietspopulismus ugeet: Zu Lëtzebuerg an an der Wallonie ass e kaum present, anescht ass dat an Holland a Flanderen.Wéi Medien domat ëmginn, huet d'Leonie de Jonge 47 Vertrieder aus Medienhäiser gefrot.De Pierre Weimerskirch huet mat der Doktorandin vun der Uni Cambridge geschwat.