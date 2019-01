Am Lokalen gouf et e Freideg den Owend um 18.15 Auer een Accident mat engem Blesséierten.

An der Rue de Reckange zu Monnerech hat et gerabbelt, wéi et am Bulletin vun der CGDIS heescht.

D'Pompjeeën hunn dann an der Nuecht op e Samschdeg zweemol missen eraus, well et gebrannt hat. Zu Bieles huet ee Schäffche Féier gefaang an um Houwald hu géint 2.45 Auer Autoe gebrannt. Hei feelen awer vun offizieller Säit weider Detailer.