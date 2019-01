Et hu schonn nees Autoe gebrannt, dës Kéier um Houwald an der Rue Dr. Joseph Peffer. D'Feier war an der Nuecht op e Samschdeg géint 2.45 Auer.

X

Betraff waren dës Kéier 3 Autoen, déi op engem Parking stoungen. Wéi an de Fäll virdrun, schléisst d'Police och dës Kéier Brandstëftung net aus.



Een Auto gouf ugefaang an d'Feier huet op de Won, deen niewendru geparkt war, iwwergegraff. Och een drëtten Auto gouf beschiedegt.



Schonn de 5. Virfall

Déi lescht Deeg goufen et an där Géigend ähnlech Virfäll, ënner anerem zu Hesper an zu Réiser stoungen Autoen a Flamen. D'Police hat bei deene Fäll Brandstëftung net ausgeschloss.



Och zu Bouneweg hat rezent en Auto gebrannt.