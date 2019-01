Nodeems d’Mammepartei LSAP sech fir eng Neioplo vun der Blo-Rout-Grénger Regierung decidéiert hat, haten eng ganz Partie Jusoen a wichtege Funktiounen demissionéiert, dorënner och den deemolegen Nationalpresident Jimmy Skenderovic. Och den neien President Georges Sold huet sech ganz kritesch vis-à-vis vun der grousser LSAP geäussert a vu "Schwaarz-Wäiss-Molerei" mat der CSV geschwat an dass ee mat de Liberale géif an d’Bett klammen. Et dierft ee sech net bretzen, dass een an der Regierung dobäi wär, obwuel d’Sozialiste bei de Walen e schlechte Score gemaach hätten.



D’Jusoe fuerderen e Renouveau vun der Partei, en Vue vum LSAP-Kongress den 22. Januar, wou eng ganz nei Parteileedung gewielt gëtt. D’Politikverdrossenheet wär d’Pescht vun der Demokratie, esou de Georges Sold nach. Et misst een deemno virun allem déi Jonk nees fir d’Politik begeeschteren. Déi fréier JSL-Presidentin a frëschgebaakten Inneministesch a Ministesch vun der Chancëgläichheet Taina Bofferding huet dat confirméiert a gemengt souwuel d’Jusoen, wéi och d’Mammepartei misste sech nees méi am Rekrutement vun neien Talenter engagéieren. Si kritt groussen Applaus fir d’Ausso, dass JSL an d’LSAP ee gemeinsamt Zil hunn: Wale gewannen.