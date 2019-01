De Porsche konnt effektiv fonnt ginn, an engem Feldwee. Do hat de Chauffer sech mat sengem Won festgefuer. Beim Ubléck vun de Poliziste huet de Mann probéiert fortzefueren, wat natierlech net geklappt huet. Hien hat ze vill gedronk a krut de Führerschäin ofgeholl.Dat sollt awer net deen eenzegen Permis sinn, deen d'Police huet missen anzéien. An der Nuecht op e Sonndeg waren et der am Ganze nach 4, wéinst entweder Alkohol- oder Drogekonsum hannert dem Steier.Donieft mellt d'Police an hirem Bulletin nach e puer Kläppereien, besonnesch am Süde vum Land. An de meeschte Fäll war Alkohol am Spill, et gouf awer keen seriö blesséiert.