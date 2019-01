Tëscht 2014 an 2016 war de Kameramann a Reporter Morgan Doux fir déi Franséisch Télé-Chaîne TF1 am Noen Oste stationéiert.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Haut schafft hien als fräischaffende Kameramann och fir RTL Télé Lëtzebuerg. Ma seng Aarbecht matzen am Krichsgebitt huet de Morgan Doux staark markéiert. Fir e Reportage iwwer d'Ausernanersetzunge mam Islamesche Staat am syresche Kobane gouf de Morgan Doux 2015 mam Präis fir de beschte journalistesche Coup vun CB-News ausgezeechent.



Den Owend am Journal op RTL Télé Lëtzebuerg gesitt Dir den exklusiven Temoignage vum Kameramann, deen de Krich mat eegenen Ae gesinn huet.