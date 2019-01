© Archiv

Dëst ass de Leschten ënnert der Presidence vum Jean-Claude Juncker.



50 Prozent vun allen Initiativen déi d'europäesch Kommissioun déi lescht 5 Joer virgeluecht huet, si gestëmmt ginn, a 25 Prozent sinn an der Schlussphase, wou just nach d'Europaparlament an de Conseil mussen de Feu Vert ginn. An domadder wär dann och e groussen Deel vun den 10 Prioritéiten, déi sech d'Kommissioun ginn hat, ofgeseent ginn, erkläert de President vun der aussepolitescher Kommissioun Marc Angel.



Fir 2019 géingen also keng nei legislativ Propose méi virleien, ma dofir awer 15 aner Propositiounen, déi ëm d'Zukunft vun Europa dréinen. Wou leien d'Schwéierpunkten dëst Joer?





De Marc Angel



Besonnesch op sou sensibele Sujete fir Lëtzebuerg, missten och d'Chamber an déi national Deputéiert kucke wat d'Ministeren zu Bréissel doriwwer soen, a sech da gutt organiséieren a gutt zesummeschaffen, fir dës Entwécklungen am Aen ze behalen, sou nach de Marc Angel.