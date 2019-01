Déi zwee Ex-Gerante waren ë.a. wéinst Abus de biens sociaux ugeklot. De Vertrieder vum Parquet huet awer v.a. d'Banqueroute frauduleuse géint si zréckbehalen, nieft aneren Infraktiounen.



Dofir sollten de Mann an d'Fra, déi „der eegener Täsch de Virzuch ginn hätten“, zu all Kéiers 6 Méint Prisong mat Sursis probatoire veruerteelt ginn. Woubäi d'Oplo am Zréckbezuele vum Minus bestéing, dee sech op knapp 68.000 € belaf huet.



Der Koppel gouf virgehäit, eng 34.000 € ënnerschloen ze hunn.



Um Méindeg de Moie koum donieft op d'Tapéit, dass de Fonds de commerce fir ronn 127.500 € verkaf gouf, wouvun de Me North, Curateur vun der Faillite, näischt wousst. Deen huet vun engem 1. Ënnerschloe vu ronn 10.500 €, eng 3 Méint virun der Faillite, geschwat. D'Geranten hätten déi Suen net wëllen zréckbezuelen an dat bis haut net gemaach. Si haten dem Curateur gesot, domat wäre Rechnunge bezuelt ginn: Präzisioune krut de Me North awer net. Donieft hat deen no de ronn 23.500 € gefrot, déi d'technesch Installatiounen zum Zäitpunkt vun der Faillite nach wäert waren. Dorop hätt hie keng Äntwert kritt.



Den 1. Comptabel sot um Méindeg de Moien, hien hätt mat där Kontabilitéit opgehalen, well hien net bezuelt gouf. Den 2. Comptabel dann hat de Verkaf vum Fonds de commerce an d'Diskussioun bruecht, vun deem de Curateur wéi gesot näischt wousst.



„Wa mer haut hei sinn, dann ass et wéinst dem 1. Comptabel!“ war déi 1. Ausso vum Mann, wat de Comptabel als onméiglech bezeechent huet. Fir de Rescht huet den Ugekloten, op Froe vum President vum Geriicht dozou, wou d'Suen dru wären, geäntwert, domat wäre Rechnunge bezuelt ginn: Beweiser konnt de Mann awer net virleeën.



Wougéint d'Fra gemengt huet: „et wären eis Suen“. Wouropshin de Riichter sot: „Äre Mann seet, et wäre Rechnungen domat bezuelt ginn. Dir sot, et wären Är: Do ass e Widdersproch!“



Si hätt et net express gemaach, huet d'Fra erkläert. D'Affekotin vun den Ugekloten huet de Problem och méi beim 1. Comptabel gesinn. Hir Clienten, fir déi si ëm Gnod gebieden huet, wéissten net, wat hir Sue sinn a wat déi vun der Societéit, sou d'Me Catia Dos Santos.



D'Uerteel gëtt de 24. Januar gesprach.