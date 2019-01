Kuerz viru 6 Auer koum et bei Wellesteen zu engem uergen Accident. 2 Persoune goufe schwéier blesséiert. Et war Alkohol am Spill.

Kuerz viru Scheierbierg, op der Kräizung no Wellesteen, koum et géint 6 Auer e Sonndeg den Owend zu engem uergen Accident tëscht zwee Gefierer.



En Automobilist, deen a Richtung Réimech ënnerwee war, konnt eng Kollisioun mat engem anerer Auto, deen op der Kräizung ofgebéit ass, net méi verhënneren. Béid Autoe goufen duerch d'Wucht vum Opprall staark beschiedegt.

Déi Persounen, déi am Auto waren, deen dat anert Gefier op der Kräizung ze pake krut, goufen uerg blesséiert a goufen no enger éischter Behandlung op der Plaz vun de Rettungsdéngschter an d'Spidol bruecht.



Deen 2. Chauffeur vum Accident koum och fir eng Behandlung an d'Spidol. Bei him koum e positiivt Resultat beim Alkoholtest eraus. Beim schwéier blesséierten Automobilist, konnt keen esou en Test duerchgefouert ginn, sou dass eng Bluttprouf geholl gouf.



Béid Gefierer goufe vun der Police saiséiert, d'Accident gouf protokolléiert.