Google-Datenzenter: Wichteg administrativ Hürd gouf geholl (07.01.2019)

Bis haut ass dat awer nach ëmmer net confirméiert. Am Gespréich ass jo een Terrain zu Biissen. E Méindeg am Nomëtteg war do de Gemengerot beieneen an huet eng wichteg administrativ Hürd am Dossier geholl: den Ufank vun der Prozedur, fir dass de concernéierten Terrain kéint reklasséiert ginn, awer et gi Konditioune gestallt.