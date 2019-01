© Olidom Multimedia

2 Autoe sinn do frontal anenee gerannt.Éischten Informatiounen no goufen 2 Persoune schwéier blesséiert. 2 Ambulanzen, de Samu an d'Pompjeeë sinn op der Plaz. D'Strooss war wärend den Opraumaarbechte fir den Trafic gespaart, ass kuerz no 9 Auer awer nees opgaangen.