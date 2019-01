Den OGBL huet en Dënschdeg am spéide Moien an der Maison du Peuple zu Esch hir Walcampagne offiziell lancéiert.

© RTL Archivbild

10% méi Mindestloun, e Kollektivvertrag fir jiddereen an eng 6. Congéswoch: Dat sinn e puer vun de Fuerderunge vum OGBL am Hibléck op d’Sozialwalen am Mäerz.



Weider Punkte vum OGBL-Programm fir dës Wale si sécher Pensiounen an Aarbechtsplazen, méi Steiergerechtegkeet, Wunnraum, deen ze bezuelen ass, a Klimaschutz. Souwuel bei der Wal fir d‘Salariatskammer, wéi bei där fir d’Personaldelegatiounen hofft den OGBL-President André Roeltgen op e Stäerke vu senger Gewerkschaft.