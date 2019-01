Zwee grouss politesch Kongresser annoncéiere sech dëse Mount. Bei der CSV an der LSAP ginn nämlech all Kéiers nei Parteispëtzte gewielt.

© RTL

Bei der CSV kënnen d'Kandidature fir de Poste vum Parteipresident, Adjointen a Generalsekretär nach bis e Mëttwoch den Owend 18 Auer perséinlech am Büro vun der Partei deposéiert ginn. Soss gëllt natierlech den Datum vum Post-Stempel vum 9. Januar, deemno muss nach bis dohin op de Bréifdréier gewaart ginn, deen dann eventuell nach Kandidature kéint erabréngen.



Schonn am Dezember hat den CSV-Europadeputéierte Frank Engel bei eis op der Antenne säin Interêt fir de Poste vum Parteipresident manifestéiert. Hannert de Kulissen héiert een nach – an dës Kandidate sinn net confirméiert - d'Nimm vum Serge Wilmes, Diane Adehm oder och méiglecherweis dem Gilles Roth. Ee vun de potentiellen Nimm, deen een ëmmer erëm fir de Poste vum Generalsekretär héiert, ass den CSV-Süd-Deputéierten Felix Eischen.



Wéi gesot, muss ee sech do nach op d'mannst bis den 10. Januar gedëllegen, fir ze wëssen, wéi eng Kandidature virleien. D'Decisioun, wien op déi héich Parteiposte kënnt, fält dann um CSV-National-Kongress den 26. Januar zu Mutfert.

Bei de Sozialiste muss den nächste Leader un der Spëtzt vun der Partei seng Kandidatur bis den 15. Januar agereecht hunn. Bis ewell, héiert een, wär just de Stater Deputéierte Franz Fayot un deem Posten interesséiert. D'Decisioun fält den 22. Januar um LSAP-Kongress zu Käerjeng, deen op den Datum virgezu gouf.