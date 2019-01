Mini-Crèchen: Punkt fir Punkt erkläert (08.01.2019) Zënter dem 7. Januar dierf een zu Lëtzebuerg eng Mini-Crèche opmaachen. Eng Mini-Crèche ass eng Betreiungsstruktur fir Kanner tëscht 0-12 Joer.

De Claude Meisch iwwer Mini-Crèchen (7. Mäerz 2018)



Eng sougenannte Mini-Crèche ass eng Betreiungsstruktur fir Kanner tëscht 0 an 12 Joer. Maximal 11 Kanner , dorënner maximal 4 Bëbeeën ënnert engem Joer, duerfen hei versuergt ginn. Dës Struktur gëtt vun op d'mannst zwou Persoune geréiert, eng dovu muss en Educateur diplomé oder gradué sinn. Déi aner kann en Assistant parental sinn. Fir eng Mini-Crèche ze lancéieren, brauch een en Agrement vum zoustännege Ministère. Et dierf een d’Kanner net bei sech doheem ophuelen, mä an zweckgebonnene Raimlechkeeten. An enger Mini-Crèche muss sech och u Hygiène-, Sécherheets- a Qualitéitskritäre gehale ginn, d’Oploe sinn allerdéngs net grad esou streng wéi bei méi grousse Betreiungsstrukturen.Bis ewell koum nach keng schrëftlech Demande beim zoustännege Ministère eran, fir esou eng Struktur opzemaachen, heescht et aus dem Educatiounsministère. Allerdéngs hätt ee vill Froe gestallt kritt. An der Haaptsaach ass et do ëm d'Infrastrukture gaang, ëm wat ee brauch fir d'Prozedur oder och nach ëm Froen iwwert Delaien. An der Reegel kann eng Mini-Crèche 3 Méint no der Demande opgoen, wann alles riicht leeft an den Dossier komplett ass.Mini-Crèchen, déi zu Lëtzebuerg zanter e Méindeg erlaabt sinn, kënnen hir Diere vu moies 5 bis owes 23 Auer opmaachen. Fir en Agrement als Mini-Crèche ze kréien, brauch een op d'mannst 2 Persounen, wouvunner eng Persoun d'Formatioun vum Educateur huet an déi aner eng Formatioun am sozio-edukative Beräich. Et kënnen och méi Persounen hei schaffen, dat ass dann ofhängeg vun den Ëffnungszäiten. Wéi gesot handelt et sech ëm eng kleng Struktur, déi méi kleng ass wéi d'Crèchen, d'Maison-relaisen an d'Foyer-de-jouren, hat de Claude Meisch am Mäerz zejoert bei der Presentatioun erkläert.Am Mäerz zejoert hat den Educatiounsminister Claude Meisch d'Iddi vun de klenge Crèchë presentéiert. Et soll sech ëm eng Léisung handelen, déi besonnesch am ländleche Raum den Eltere soll ënnert d'Äerm gräifen. Mä genee sou gutt an de Quartieren. Et geet ëm heemeleg Strukture mat wéineg Personalwiessel.

Nach gouf keen Dossier opgemaach fir eng Mini-Crèche. De Ministère rechent am Laf vun de nächste Méint respektiv no dësem Schouljoer mat konkreten Ufroen. © RTL Grafik

D'Mini-Crèchë sinn un de System vum "Chèque Service Accueil" gekoppelt. Si mussen an deem Fall awer och de multilinguale Programm fir Kanner tëscht 1 a 4 Joer ubidden. Vun 20 Stonne gratis Encadrement pro Woch wärend 46 Woche kënnen d'Eltere profitéieren.