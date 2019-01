X

D'selwecht wéi viru knapp 7 Méint um Stater Geriicht gouf en Dënschdeg am Nomëtten och op der Cour d'appel an der Stad liewenslängleche Prisong am Mordprozess géint e Mann vun haut 59 Joer gefrot.Et war him virgehäit ginn, am Januar 2015 seng deemools 48 Joer al Ex-Fra virsätzlech ëmbruecht ze hunn. D'Affer war am Hannerhaff vun engem Haus zu Esch mat 6 Schëss doutgemaach ginn.D'Appelluerteel ass fir den 12. Februar.