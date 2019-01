Et ass nach ëmmer déi Zäit, wou ee sech vill Gléck am neie Joer wënscht. Sief et ënner Aarbechtskollegen, Frënn oder ob anere Platzen, och ganz formell.

Dat war dësen Dënschdeg dann och am Palais de Fall. Wéi all Joers am Januar invitéieren de Grand-Duc an d’Grand-Duchesse nämlech nieft all den Deputéierten och d’Regierung an de Premier-Minister an de Palais, fir hei déi beschte Wënsch fir dat neit Joer z’iwwermëttelen. Déi Meescht hunn dës Traditioun schonns matgemaach, ma fir e puer Ministerinnen a Minister war et dann eng Premiere. A mat deene Gléckwënsch steet dann elo jo näischt méi am Wee fir 2019, fir mat voller Energie d’Aarbecht unzegoen.