Data-Zenter Biissen: 15 Mol esou grouss wéi d'Belle Etoile (08.01.2019) Et si ronn 35 Hektar, mat deene sech de Biissener Gemengerot e Méindeg den Owend beschäftegt huet. Eng Gréng-Zon, déi ëmklasséiert gëtt.

E Projet also, dee vill Froen opwerft: vum Impakt op d'Landschaftsbild, iwwer Kaméidi, Liichtverschmotzung bis d'Mobilitéit. Well wann de Projet bis ganz ëmgesat ass, solle 400 Leit bei Google zu Biissen schaffen.Bis Enn vun dësem Joer kéinten d'Prozeduren, vum Plan d'aménagement général (PAG) bis de Plan d'aménagement particulier (PAP), ofgeschloss sinn.Ufank 2020 kéint da mam Bau ugefaange ginn. Fir d'éischt gëtt den Terrain, eng 48 Futtballsterraine grouss, preparéiert - Aarbechten, déi ee bis zwee Joer dauere wäerten. Als éischt wichteg Infrastruktur gëtt eng nei Strooss vun der N7 aus Direktioun zukünftegen Data-Zenter gebaut.Jee no deem, wéi d'Demande un Data dann an Europa evoluéiert, wäert den Internet-Gigant dann, d'Häerz vum Projet bauen: Verschidden Halen, déi eng 25 Meter héich kënnen, awer net onbedéngt musse ginn. Sou héich wéi d'Gëlle Fra. Mat Punktuelle Spëtzte vun 33 Meter. Net eng eenzeg riseg Hal ass geplangt, ma ebe verschidden Infrastrukturen: 3 Unitéite mat Data-Zenter, en administratiivt Gebai, Lagerhal, Traffo ... Google ass bekannt, kuerzfristeg op d'Demande ze reagéieren. An an Etappen auszebauen.Fir de Projet an d'Natur z'integréieren, muss e grénge Réng geplanzt ginn. Mat Hecken a Beem, déi direkt 7 bis 9 Meter héich sinn. D'Uewerflächewaasser muss an Opfaangbecke geleet ginn.Apropos Waasser: Den Ament ginn Etüde gemaach, wei den zukünftegen Data-Zenter mat Waasser fir ofzekille versuergt ka ginn. Dat ass nach de Knack-Punkt. Vu Waasser aus der Kläranlag vun der Luxlait bis Waasser aus der Uelzecht - all méiglech Piste gi studéiert.Dat Eenzegt, wat um Site Kaméidi mécht, ass de Killsystem. Dee soll sou wäit wéi méiglech vun Haiser ewech installéiert ginn.Et fält op: Vun de verschiddenen Etüde bis bei scho méi detailléiert Pläng schéngt probéiert ze ginn, näischt dem Zoufall z'iwwerloossen. Un Erfarung feelt et Google jo net.