No 8 Reunioune konnt keen Accord fonnt ginn an de Verhandlunge fir en neie Kollektivvertrag bei der Cargolux. Dofir geet et elo op d'Conciliatioun.

Dat hunn den LCGB an den OGBL an engem gemeinsame Communiqué matgedeelt.2017 konnt d'Cargolux e Rekordbenefice vun 122,3 Milliounen Dollar no de Steiere verbuchen. Och fir 2018 gesäit et no engem neie Rekordbenefice aus. Trotz dëse super Resultater, refuséiert d'Direktioun all Hausse vun de Léin an all Verbesserung vun den Aarbechtskonditiounen, sou d'Ausso am Communiqué.

Offiziellt Schreiwes

Convention collective de travail - Cargolux

Les syndicats LCGB et OGBL

décident de saisir l’ONC

Luxembourg, le 09 janvier 2019 – Alors qu’aucun accord n’a pu être trouvé après 8 réunions de négociations pour le renouvellement de la convention collective de travail de Cargolux, les 2 syndicats contractants, le LCGB et l’OGBL, ont décidé de saisir l’Office National de Conciliation (ONC).

En effet, en 2017, Cargolux a réalisé un bénéfice après impôts de 122,3 millions $US, un record depuis les

48 ans d’existence de la compagnie. Pour 2018, Cargolux prévoit une nouvelle année record. Malgré ces excellents résultats, la direction maintient son refus catégorique de toute augmentation salariale ainsi que de toute amélioration durable des conditions de travail.

Les syndicats revendiquent pourtant un retour équitable par rapport aux excellents résultats escomptés par Cargolux grâce aux efforts et à l’engagement du personnel. Les bénéfices records ont créé un niveau élevé permanent de la charge de travail et de fatigue du personnel du sol et des pilotes. Ces bénéfices exceptionnels s’opposent par conséquent à un personnel surmené et poussé aux limites de leur résistance.

Pour diminuer la charge de travail de façon permanente à un niveau de travail acceptable, pour garantir le futur développement de l’entreprise et pour garantir la sauvegarde du site aérien luxembourgeois avec les emplois liés, les problèmes causales doivent être remédiés dans l’immédiat et de manière durable.

A cet effet, les acquis antérieurs et les réglementations ayant fait leurs preuves doivent être rétablis au niveau de la convention collective avec un modèle de rémunération attractif, qui reflète les coûts de la vie du Luxembourg et honore l’expérience et l’engagement du personnel.