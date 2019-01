Dobäi kënnt e Fuerverbuet vun am Ganzen 18 Méint mat Sursis.



Hien hat am September nuets op der Diddelenger Autobunn a Richtung Stad iwwer 700m zréckgesat, fir um Beetebuerger Kräiz d'Bretelle fir op d'Collectrice du Sud an Direktioun Esch ze huelen a virun allem der Police z'entkommen.



De Mann war mat ronn 1,3 Promill Alkohol am Blutt ënnerwee an op enger Plaz mat geschaten 140 km/h amplaz vun erlaabte 70.