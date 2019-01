© Katarina Ivesic / RTL

2018 war keen einfacht Joer fir Journaliste weltwäit. Mord, Prisong, physesch Attacken an Zensur hunn de Kollegen am Ausland d'Liewen 2018 schwéier gemaach. Zu Lëtzebuerg wär d'Situatioun am Verglach domadder gutt, ma och hei am Land géing d'Presse- a Meenungsfräiheet ënner Drock stoen. Dat sot e Mëttwoch de Moien d'Presidentin vum Presserot Ines Kurschat um mëttlerweil 6. Neijoerschpatt vum Staats- an Medieminister Xavier Bettel fir d'Lëtzebuerger Press.

De gréisste Schock fir d'Pressefräiheet wären d'Chamberleaks gewiescht. De Radio 100,7 hätt op dëse Sécherheetslacune opmierksam gemaach an wär du selwer, als Iwwerbrénger vun der schlechter Noriicht, an d'Viséier vun der Police, der Justiz an der Politik geroden, sou d'Ines Kurschat. Aner grouss Doleancë wären d'Versich, fir Afloss op d'Presse ze huelen, notamment wann e Politiker an engem Verwaltungsrot vun enger grousser Zeitung géinge setzen oder wann an engem ëffentlech Radio Vertrauensleit vum Staatsminister agéieren.

Et géifen awer och Progrèse ginn: notamment dat neit Transparenz-Gesetz, fir d'Bierger an d'Journalisten, dat vun dësem Joer u gëllt an dat sech also fir d'éischt nach beweise misst, sou d'Presidentin vum Presserot.

De Medienminister Xavier Bettel huet a senger Ried Verständnis fir d'Presse gewisen, ma drop opmierksam gemaach, dass een misst e gudden Equiliber fannen tëscht den Doleancen vun de Journalisten an deene vun de Bierger an den Entreprisen. Hie géing sech och weiderhi fir d'Diversitéit vun der Medielandschaft asetzen. An wat d'Transparenz-Gesetz ugeet, dat kéint och iwwerschafft ginn, wann den Text d'Aufgaben net optimal erfëllt, sou de Premier- a Medieminister.