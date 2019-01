© RTL Archiv

Wéi d'Gemeng Rouspert-Mompech matdeelt, géif et en technesche Problem um Waasserbaseng ginn.Dëst ass och de Grond, wisou e Mëttwoch de Mëtteg d'Leit an den Uertschafte Méischdref a Bur kee Waasser méi hunn.Wéi et säitens der Gemeng heescht, géif een am Moment kucken, de Problem an de Grëff ze kréien.