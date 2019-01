Leit am Chômage kréien et beim Aschreiwen op der Adem méi liicht gemaach.

© RTL (Archiv)

Zënter dem 9. Januar brauch ee sech net méi selwer an eng vun de 7 regionalen Agencen ze deplacéieren. Een Appell an de Contact Center geet duer. Do gëllt d'Nummer 247 88888. Dat geet op Schaffdeeg vun 8 bis 12 a vun 13 bis 17 Auer.

Parallel kann ee et och iwwer ee Formulaire online e Rendezvous froen, dat op adem.lu/inscription