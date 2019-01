Déi Liberal haten hir Parteimembere e Mëttwoch am fréien Owend an de Melusina an d’Stad invitéiert, fir mat hinnen op ee neit Joer unzestoussen.

© Nadine Gautier

Nieft engem Réckbléck op dat aalt Joer mat de Chamberwale gouf och op dëst Joer gekuckt. An do natierlech mat Vue op d’Europawalen. Fir déi drëtte Kéier an der Suite waren also d'Walen de Mëttelpunkt vun den dach kuerze Rieden. 11 Minutte laang hunn de Premier Xavier Bettel, d'Parteipresidentin Corinne Cahen an de Generalsekretär Claude Lamberty sech un d’Parteileit adresséiert.





Neijoerschpatt vun der DP/Reportage Nadine Gautier



D'Corinne Cahen um Neijoerschpatt vun der DP



"Mir sinn esou happy", mat dëse Wierder huet e Mëttwoch den DP-Generalsekretär Claude Lamberty d’DP-Memberen am Melusina an der Stad begréisst. Et hätt ee sech fir d’lescht Joer ee grousst Zil gesat an dat och erreecht, esou de Claude Lamberty virun engem Sall, dee bal aus alle Néit geplatzt ass.D’Chamberwalen huet een elo hannert sech bruecht, mat enger DP, déi nees an der Regierung sëtzt. Esouwuel d’Parteipresidentin Corinne Cahen, wéi och de Premier Xavier Bettel hunn dofir der DP-Ekipp villmools Merci gesot.Fir déi gutt Aarbecht zejoert, fir d'Walcampagne, datt DP de Premier nees an de Chamberpresident mol eng Kéier konnt stellen. Zwou Saachen, wou déi Liberal Geschicht geschriwwen hätten, huet eng dach houfreg Parteipresidentin Corinne Cahen ënnerstrach. An de Xavier Bettel als dee richtege Premier gelueft.

De Premier Xavier Bettel sengersäits huet op d’Europawalen higewisen an op d’Bedeitung vun Europa: Datt et heiansdo Kritik gëtt, mee datt een och op déi positiv Säite vun Europa misst kucken. Jiddefalls dierft een net zouloossen, datt Politiker an Tendenze et fäerdeg kréien, d‘Leit auserneen ze rappen an Intoleranz ze verbreeden.



An deem Ganzen, géif awer den nationalen Challenge net vergiess ginn, huet de Staatsminister erkläert. Lëtzebuerg géif net schlecht do stoen. Am Ausland hätten eis Noperen mat AfD, Gilets jaunes an och nach enger feelender Regierung ze kämpfen. Dat wier zu Lëtzebuerg net de Fall. Et géif een awer déi Leit heiheem, deenen et net esou gutt geet, net vergiessen.