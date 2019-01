Wéi am Ufank erwaart gëtt et de 26. Januar zu Mutfert um CSV-Kongress en Duell tëscht dem Stater 1. Schäffe Wilmes an dem Europa-Deputéierten Engel.

De Serge Wilmes huet seng Kandidatur e Mëttwoch am spéide Nomëtte perséinlech agereecht. De Frank Engel hat scho méi laang op Radio Lëtzebuerg de Fanger ausgestreckt an dat och e Mëttwoch de Moien nach emol als Invité vun der Redaktioun ënnerstrach.D'CSV-Generalsekretariat ass nach bis Hallefnuecht op ...Et ass awer wéineg probabel, dass nach eng schrëftlech Kandidatur derbäi kënnt. Ma et weess een ni. Also muss ofgewaart ginn, bis de Bréifdréier en Donneschdeg laanscht ass.