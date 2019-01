De fréieren an aktuelle Justizminister gouf e Mëttwoch gelueft, dat op der Neijoerschreceptioun vum Parquet an der Cité judiciaire.

De Parquet träntelt net (09.01.2019) De fréieren an aktuelle Justizminister gouf e Mëttwoch gelueft, dat op der Neijoerschreceptioun vum Parquet an der Cité judiciaire.

Déi lescht Jore wier de Stellewäert an d'Onofhängegkeet vun der Justiz valoriséiert ginn, et gouf awer och op Problemer higewisen. An d'Procureur géneral huet virun allem ënnerstrach, dass vum Parquet aus alles gemaach gëtt, fir d'Geriichtsaffären virunzedreiwen, et géif alles anescht wéi geträntelt ginn.

Um a ronderëm den Helleggeescht Plateau schwieft se, eng Rumeur oder Urban Legend oder ganz einfach d'Meenung, dass de Parquet sech alt emol Zäit léisst a verschidden Dossieren iwwer d'Summervakanz, do wou d'Justiz Paus huet, trëlle léisst. Komplett falsch, seet d'Procureur Général an erkläert, dass iwwer déi Wochen ëmmerhin 19.000 Decisioune geholl gi wieren. D'Wuert träntelen – komplett deplacéiert.

Dass de Parquet net géif viru maachen, ass e Reproche, deen och bei Affäre wéi Lausduer oder der Course Poursuite zu Bouneweg, bal e Joer ass dat hier - net acceptéiert ginn.

Si géif verstoen, dass d'Leit dobaussen ongedëlleg géinge ginn, mee et wiere schwéierwiereg Enquêten, déi ze féiere wieren. Et wier net esou, dass de Parquet déi Dossiere géing um Büro leie loossen, seet d'Martine Solovieff. Si ass fir eng Revaloriséierung vun der Police judiciaire. Et misst massiv rekrutéiert ginn, zum Beispill Enquêteuren am Blanchiment.



Dossieren an der Instruktioun, eng sëllechen Expertisen, esou eppes bräicht emol seng Zäit, erkläert si weider.

D'Juges d'Instructions géifen hier Aarbecht maachen. Wann d'Dossiere bis ofgeschloss wieren, géinge se zréck bei de Parquet, dee se studéiert an dann decidéiert, ob en an de Renvoi geet oder net.

Matt 20% méi Personal hätt een hei matzen an der Stad och en akute Manktem u Plaz a bis elo nach keng kuerzfristeg Léisung. Hir Iddi wier gewiescht, am Gebai vun der Stater Post Plaz ze kréien, fir zum Beispill den Tribunal de Commerce oder an der Nationalbibliothéik. D'Gebai vun den Archive wier eréischt 2025 prett.

Am Fong bräicht een dann och nach méi Sëtzungssäll a vläicht géifen och Sëtzungen iwwert d'Mëttesstonn hëllefe beim Planning.