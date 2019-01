Eemol 4 Joer Prisong an zweemol e Fräisproch: Dat war d'Uerteel en Donneschdeg de Moien um Dikrecher Geriicht an enger Affär vun Abréch.

3 Männer war virgehäit ginn, tëscht Dezember 2016 an August 2017 8mol a Butteker an an Tankstellen am Norden, Osten a Weste vum Land (ë.a. zu Maarteleng, Rouspert an Uewerpallen) agebrach ze hunn: Et waren dobäi Zigarette geklaut ginn, fir e Gesamtwäert vun ëmmerhi ronn 180.000 €.Dee Mann, deen um Donneschdeg veruerteelt gouf, soll dann och 4 Parties civilë ronn 70.000 € Schuedenersatz bezuelen.