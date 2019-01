Le samedi 12 janvier 2019, les forces de l’ordre et les services de secours participeront à un exercice national anti-terroriste sur le site de Belval et plus précisément au sein et aux alentours de la Rockhal et à Esch/Belval ainsi qu’au Centre hospitalier Émile Mayrisch (CHEM).



Comme il s’agit d’un exercice d’envergure avec plus de 1.200 participants, des bruits (tirs, explosions, cris…) pourront être entendus à l’extérieur du site de l’exercice. Les organisateurs tiennent à souligner qu’aucun danger n’existe pour le public à aucun moment. L’exercice se déroulera uniquement au sein et aux alentours de la Rockhal, zone qui sera clôturée et sécurisée. D’autres endroits de Belval ne seront pas concernés par l’exercice.



Afin de garantir le bon déroulement de l’exercice, certaines routes situées sur le site resteront fermées à la circulation le jour de l’exercice entre 7 et 20 heures, à savoir:

l’avenue du Rock’n Roll (ouverte aux riverains pour le tronçon situé entre la Porte de France et le parvis de la Rockhal et fermée à toute circulation à hauteur de la Rockhal);

l’avenue des Hauts-Fourneaux;

l’avenue des Sidérurgistes;

l’avenue de la Fonte.

Pour des raisons de sécurité, les bâtiments se trouvant dans ces rues ne pourront être rejoints par véhicule. Une interdiction de stationnement s’appliquera tout au long de la journée dans ces rues.



Les lignes de bus N°4, N°7 et N°15 du TICE ne pourront pas emprunter l’avenue du Rock’n Roll et seront déviées le jour de l’exercice.



En ce qui concerne l’accès routier au site Belval, la rue de l’Arbed sera réservée aux véhicules des forces de l’ordre et des services de secours. Une déviation permettant au public d’accéder à la partie non fermée du site sera mise en place le jour de l’exercice.



Le trafic ferroviaire ne sera pas perturbé par le déroulement de l’exercice. L’accès à la gare Belval-Université sera garanti via le centre commercial Belval Plaza.