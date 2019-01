© Facebook: Elisabete Nuno

Fir d'Passagéier vun der Linntëscht Näerzeng a Rëmeleng steet hinnen de Bus 197 zu Verfügung, deen tëscht der Stad an Ottange fiert. Betraff sinn hei d'Awunner vu Rëmeleng, Téiteng a Käl. Kritik gëtt et hei eriwwer schonn an de soziale Medien, well een mam Bus knapp duebel esoulaang brauch, fir an d'Stad ze kommen, wéi dat mam Zuch de Fall ass.Op dertëscht Esch an däitsch Aude ginn Ersatzbusser agesat.Da mellen d'CFL nach en aktuelle Problem op der Linn, tëscht Koblenz a Lëtzebuerg, wou et zu Ausfäll a Retarde ka kommen.

D'Informatioune vun den CFL: