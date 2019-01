D'Iddi fir eng gemeinsam Währung gouf et schonns Enn de 60er.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Wat een nach alles mat ale Frange maache kann (10.01.2019) D'Iddi fir eng gemeinsam Währung gouf et schonns Enn de 60er.

1970 huet sech eng Experten-Kommissioun, ënnert der Leedung vum Pierre Werner, wëllen op eng europäesch Währung eenegen.

Am Dezember 1995 decidéiert den europäeschen Rot zu Madrid den Numm vun där neier gemeinsamer Währung. Den Euro ass gebuer.

Den 1.Januar 2002 trëtt den Euro a Kraaft, e grousse Moment fir de Lëtzebuerger, och eng gréisser Aktioun, wat d'Zentral-Bank deemools ugaangen ass.

Vill Leit sinn och nach 2019 am Besëtz vun där aler lëtzebuergescher Währung, engersäits aus Nostalgie, anersäits als Sammlung a Souvenir.

D'lescht Joer goufen nach 814 Schäiner an der Zentralbank ofginn.

54 5.000 Frang-Schäiner

148 1.000 Frang-Schäiner a 612 Honnerter.

De Frank Jager war ee vun deenen, déi nach eppes Kreatives mat där aler Währung maache wollten, de Frank ass Mënz-Schneider. Zanter 4 Joer beweist hie virun allem Gedold a Kreativitéit.

Esou setzt hien de Wäert vun de Mënz nach emol an d’Luucht. E Feierstëppler ass haut näischt méi wäert, fir d’Sammler awer schonn oder et investéiert ee vill Stonnen an eng Präzisiounsaarbecht.

Esou entstinn Medaillonen, déi duerch déi extrem Präzisioun zum Konschtwierk ginn. Tëschent 4 bis 6 Stonne sëtzt de Frank un enger Mënz. En Hobby, mat deem een elo net steeräich gëtt.

Sollt dir nach al Schäiner doheem hunn, kee Problem, d'Zentral-Bank hëlt se och haut nach zréck, eenzeg Konditioun, et muss "Institut monétaire Luxembourgeois" dropstoen, da kritt der fir en alen 100 Frang-Schäin nach genee 2,47 Euro.