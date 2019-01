Si mécht ee grousse Batz am Koalitiounsaccord aus: d'Mobilitéit. Déi verschidde Punkten goufen vum Transportminister an der Chamber presentéiert.

An 10 Deeg, also den 20. Januar, wäert den Datum bekannt ginn, vu wéini un’s den ëffentlechen Transport hei am Land gratis ass. Déi Annonce huet den zoustännege Minister François Bausch en Donneschdeg de Moien an der Chamberkommissioun fir d’Mobilitéit an d’Travaux publics gemaach.







🚉🚌An 10 Deeg gëtt de genauen Datum vum gratis ëffentlechen Transport annoncéiert. Dat huet haut de Mobilitéitsminister @fbausch am Kader vun der Presentatioun vun de Prioritéite vum Regierungsaccord a Saach Mobilitéit den Deputéierten ugekënnegt ➡️https://t.co/JLNl9f0yLw pic.twitter.com/ZgtGcDdrwZ — Chambre des Députés (@ChambreLux) January 10, 2019

Den Ament wiere mat verschiddenen Autoritéite wéi dem Inneministère oder dem Syvicol Diskussiounen am Gaangen, iwwert de Finanzement. Gewosst ass, dass de Stéchdatum fir de gratis ëffentlechen Transport am 1ten Trimester d’nächst Joer wäert sinn.



D’ Regierung Bettel 2 géif an enger Kontinuitéit an de Mobilitéitsdossiere schaffen. Nieft dem gratis ëffentlechen Transport misst een dofir och d’ Offer qualitativ verbesseren an un d’Besoine vun de Leit upassen.

Déi nei Regierung huet sech do esou munches virgeholl: vum ëffentlechen Transport, iwwert den Ausbau vun den Infrastrukturen an den Transportservicer, iwwert Preventiounsmesure, fir Infraktiounen am Stroosseverkéier anzedämmen. En Donneschdeg de Muere war den Infrastrukturminister François Bausch an der Chamberkommissioun, fir do den Deputéierten d'Punkten aus dem Koalitiounsprogramm ze presentéieren. An och wann de gratis ëffentlechen Transport vill Zoustëmmung kritt, d'CSV ass skeptesch iwwert d'Ëmsetzung.





Kommissioun Mobilitéit - Reportage Nadine Gautier



Et géife sech nämlech mam gratis ëffentlechen Transport eng ganz Partie Froe stellen, esou de Marc Lies en Donneschdeg de Mueren. Déi Leit aus dem städtesche Raum géifen dovunner méi profitéieren, wéi déi aus dem ländleche Raum. Da war et och d'Fro iwwert déi 1. an 2. Klass, respektiv wéi dat an Zukunft soll gekläert ginn. Wéi wäit musse Frontaliere bezuelen? Bis iwwert d'Grenz oder déi ganz Streck?

D'Regierung géif sech virun allem op den ëffentlechen Transport konzentréieren an och de Stroossebau deem upassen, mengt den Deputé-Maire. D'Leit am ländleche Raum, déi kee gudden Uschloss hunn, kéinten dovunner awer kaum profitéieren. Hei géif dann och vill Stau entstoen a wier ganz generell nëmmen 2. Prioritéit.

Den Deputéierte Marc Lies séiz an der Chamber als Parlamentarier net als Buergermeeschter a sollt sech dofir um Krautmaart och op déi national Politik konzentréieren, huet doropshin den Infrastrukturminister François Bausch gekontert, deen och präziséiert huet, datt de Stroossebau en Donneschdeg an der Kommissioun nach kee Sujet war, well d'Zäit dofir gefeelt huet. Et sollt een ophalen an dës Kommissiounen ze kommen, fir iwwert säin eegenen "Dada" ze schwätzen, et géif hei kloer ëm déi national Politik goen. De Contournement zu Hesper, deen dacks kritiséiert gëtt, wier ee vun deene komplizéiertste Chantieren am Land. An hei muss een sech als Minister u Gesetzer, Prozeduren a Reglementer halen. Ënnert anerem géif dat Ganzt zum Beispill duerch e Natura 2000 Gebitt lafen.



© Pierre Weimerskirch (RTL)

En Donneschdeg de Moie gouf och driwwer geschwat, wéi d'Gemengen am Ausbau vun der ëffentlecher Mobilitéit kéinten involvéiert ginn. Den Diddelenger Buergermeeschter Dan Biancalana mengt, dass dat eng Diskussioun wier, déi och misst mam Interieur gekläert ginn, ob eben den ëffentlechen Transport kann eng obligatoresch Missioun fir d'Gemenge ginn, respektiv kucken op et hei och kënne Gelder iwwert d'Gemengefinanze ginn.

Een anere Sujet, deen d an der Chamberkommissioun ugeschnidde gouf, ass dee vum Radar Tronçon. Eng Pilotphas mat deem neie Radar soll am Hierscht ulafen a soll 2 bis 3 Méint laang daueren. Dee Streckeradar stéing dann op der N11, an der Géigend vum Waldhaff. D'Piraten hunn sech en Donneschden de Moien géint dës Zort Radar ausgeschwat. Well deen an hiren An géint den Dateschutz géif verstoussen. De Marc Goergen betount, dass een hei géif erfaasst ginn, iert iwwerhaapt eppes Falsches gemaach gouf. All Mënsch, deen dës Streck géif benotzen, géif erfaasst ginn, fir d'Piraten e Problem.

Den Deputéierte Goergen wier op dësem Punkt net gutt informéiert, esou den Infrastrukturminister François Bausch. Et géif genee sou funktionéiere, wéi mat engem normale Radar, hei géif ebe just op eng Zon gekuckt ginn. Nodeems d'Streck nom éischte Radar gemooss gouf an alles an der Rei mat der Vitess ass, géifen d'Daten direkt geläscht ginn. D'Daten ginn also just gespäichert, wann eng Infraktioun virläit. Dat géif et iwwregens a ville Länner an Europa scho ginn an d'Resultater wieren extrem gutt.

Well aus Zäitgrënn net iwwert d'Travaux publics konnt geschwat ginn, kënnt de Minister Bausch eng weider Kéier an déi zoustänneg Chamberkommissioun. Rendezvous do ass an zwou Wochen.