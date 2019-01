Police © Police

Géint 20 fir 7 e Mëttwoch den Owend koum et zu engem Accident zu Nidderkuer an der Avenue de la liberté, bei deem een Auto engem aneren Auto hannendrop gefuer ass. Fir de Constat auszefëllen, ass d'Affer vum Accident stoe bliwwen an aus hirem Auto geklommen.Ma d'Verursaacherin huet vun all deem wéi et schéngt net ganz vill matkritt an ass einfach weidergefuer. Dobäi ass d'Automobilistin iwwert de Fouss vum Bäifuerer vun deem aneren Auto gefuer.D'Police konnt déi flüchteg Fra awer an hirer Wunneng zu Ried stellen an hu séier misste feststellen, dass d'Fra ënnert staarkem Alkoholafloss stoung. Den Test ass hei och positiv ausgefall. De Permis gouf doropshin agezunn.Um Policebüro huet d'Fra sech da weider relativ donieft beholl, huet net mat der Police zesummegeschafft an huet sech nach wärend der Unhéierung fort gemaach. D'Fra gouf natierlech protokolléiert.