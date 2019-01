© RTL Archiv

No den Diskussiounen ëm d’Waasserschutzzonen, huet de Landwirtschaftsminister Romain Schneider en Donneschdeg an der zoustänneger Chamberkommissioun annoncéiert, datt um Programme de développement rural, soll geschafft ginn, wéinst de Restriktiounen, déi d’Baueren an der Géigend vum Stauséi an de Waasserschutzzone mussen anhalen. Si sollen dofir finanziell entschiedegt ginn, e sou de Minister no der Presentatioun vum Koalitiounsaccord an der Chamberkommissioun.





Landwirtschaftskommissioun - Reportage Nadine Gautier



Donieft huet de Romain Schneider sech gewëllt gewisen, d’Flächepolen z’evaluéieren. An deenen ass jo de Buedem fir d’Landwirtschaft enthalen, dee net fir d’Kompensatioune geduecht ass. Eng Ausso vum Landwirtschaftsminister Romain Schneider, déi bei der CSV Deputéierte Martine Hansen gutt ukoum, well d’CSV dat déi lescht Jore gefuerdert hätt.



Anere Sujet an der Chamberkommissioun war d’Bioproduktioun. Déi soll jo bis 2025 op 20 Prozent klammen, vun elo 4 Prozent. Mä Bioproduiten duerfe keng Luxusproduite ginn, sot den David Wagner vun déi Lénk.

Wat de Glyphosat ugeet, bleift Lëtzebuerg op senger Positioun. Bis den 31. Dezember 2020 gëtt dee Produit zu Lëtzebuerg verbueden. Dofir musse bis dohinner awer Alternativen entwéckelt ginn an op der Marché kommen.