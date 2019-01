Op hirem Neijoerschpatt en Donneschdeg den Owend zu Bouneweg huet d'Oppositiounspartei erkläert: Fir géint de Klimawandel unzekommen, misst d'Verdeelung vum Räichtum vun uewen no ënne geschéien.Vill Kritik gouf et un der LSAP, deene Gréngen an de Piraten, déi an den Ae vun deene Lénken inkohärent sinn - sief et, well d'Inegalitéite weider wuessen, well d'Steiere fir Betriber sollen erof- an d'Militärausgaben eropgoen oder nach well Lëtzebuerg all Joer den 19. Februar schonn – theoretesch a proportional – e ganze Planéit opgebraucht hätt.En vue vun den Europawalen am Mee soen déi Lénk kloer, se wieren net géint d'EU, mä fir eng fortschrëttlech EU. Déi Lénk sti fir een eenheetleche Mindestloun an Europa, si géint weider Privatiséierungen a géint de Steierdumping.