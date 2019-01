Wéi de Camille Gira am Mee gestuerwen ass, war d'Partei iwwer Woche wéi geläämt, sot de President Christian Kmiotek en Donneschdeg den Owend a senger Ried um Neijoerschpatt. Duerno hätt se sech awer opgerappt an e Wahlkampf gemaach, dee ganz a sengem Sënn gewiescht wier.



Am Oktober hätt een dunn d'Confirmatioun kritt, datt an deene leschte 5 Joer gutt geschafft gi wier an den Optrag an den nächste 5 Joer nach méi ze schaffen.



International war et an den Ae vum grénge Parteipresident e Joer, wat am Zeeche vum Egoismus stoung, an och d’Tilly Metz huet ënnerstrach, datt et hir géif op den Nerv goen, datt d’Flüchtlinge fir dat responsabel géife gemaach ginn, wat an der Gesellschaft net geet. Si wieren net de Problem. Dee léich vill méi dodran, datt d’Scheier tëschent Aarm a Räich an der EU ëmmer méi grouss géif ginn.



An den nächste Wochen decidéiert d‘Partei, wien nieft dem Tilly Metz fir d’Europawale kandidéiert, am Mäerz ass dann den Europakongress an do erneiert d’Partei och - wéi dat all zwee Joer virgesinn ass - hir Gremien a gëtt sech och erëm eng Parteipresidentin. Déi fréier hat jo d’lescht Joer decidéiert opzehalen.