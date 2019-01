Sex mat Mannerjäregem - De Reportage vum Eric Ewald



10 Joer Prisong, woubäi e groussen Deel Sursis méiglech wär: Dat huet de Vertrieder vum Parquet en Donneschdeg um Stater Geriicht fir e Mann vun haut 52 Joer gefrot; dee krut ë.a. de Prozess gemaach wéinst sexuelle Proposen u Mineuren, v.a. awer wéinst zwee Viollen.Dem Mann gouf virgehäit, am November 2015 Sex mam deemools 14 Joer ale Meedche vun de Proprietäre vun deem Restaurant zu Esch gehat ze hunn, an deem hien als Kach geschafft huet. D'Meedche war schwanger ginn an hat ofgedriwwen.

Et wär alles am Averständnis geschitt, hien hätt d'Meedchen zu näischt forcéiert an d'Lëtzebuerger Gesetzer net kannt, huet den Ugekloten erkläert; hie wär déi Zäit och ganz schwaach gewiescht. No enger Entschëllegung beim Meedchen a bei der Famill huet de Mann nach betount, net vum Meedche profitéiert ze hunn: "Et war tëscht eis zwee!", war säi Constat.Den zoustännegen Enquêteur vun der Police judiciaire sot, et wär ee mat enger Enquête iwwer e schwangert Meedche befaasst ginn: Déi Schwangerschaft war am Januar 2016 festgestallt ginn. Am Verhéier hat d'Meedchen ausgesot, sech dem Mann uvertraut, Gefiller entwéckelt ze hunn an zu näischt gezwonge ginn ze sinn. De Mann wär entlooss ginn, ier d'Schwangerschaft bekannt gouf; am Juni gouf hien dunn u Lëtzebuerg ausgeliwwert. Hien hätt deklaréiert, dass d'Meedchen hien ugemaach an hie sech du vergiess hätt. Et wär typesch fir sou Fäll, dass de Mineur d'Schold krit, am Stil "Ech hu mat him geschlof, mä hatt ass Schold!".Och engem Psychiater hat de Mann erzielt, d'Meedchen hätt sech him opgedrängt an hie sech net kënnen zréckhalen. De Mann wär scholdfäeg, ma d'Prognos gënschteg.Nodeems d'Mamm vum Meedche Schuedenersatz fir d'Duechter gefrot hat, huet de Me Santos Mendes, Affekot vum Beschëllegten, deem säi Fräisproch gefrot: D'Meedchen hätt nämlech séier wuel seng Zoustëmmung kënne ginn. Dogéint huet de Vertrieder vum Parquet ënnerstrach, dass Jugendlecher ënner 18 Joer duerch de Legislateur geschützt sinn. Deemno wär et hei zu Violle komm a wären déi grave Infraktiounen zréckzebehalen; de Mann kéint awer dovu profitéieren, dass hie keng Antecedenten an zum Deel matgeschafft hätt.D'Uerteel gëtt den 30. Januar gesprach.