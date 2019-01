© CIS Hesper

Et ass kengem eppes geschitt.



Domat hunn op en neits am Raum Hesper-Alzeng Autoe gebrannt. Schonn d'lescht Woch den 3. an de 4. Januar waren zu Hesper, Réiser an um Houwald Nuets Gefierer gemellt ginn, déi a Flame stoungen. An deene verschiddene Fäll hat d'Police deemools Brandstëftung net ausgeschloss.



Géint 21 Auer en Donneschdeg den Owend hat et zu Beetebuerg an der Rue Sigefroi am Keller vun engem Eefamilljenhaus gebrannt. D'Rettungsdéngschter vu Beetebuerg, Diddeleng an aus dem Réiserbann waren op der Plaz, souwéi eng Ambulanz.



Kuerz no 17 Auer war zu Déifferdeng an der Avenue de la Libération eng Persoun vun engem Auto ugestouss an dobäi liicht blesséiert ginn.