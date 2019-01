© Déi Konservativ

Beim Nojoerschempfang, esou de Joe Thein, soll manner d'Politik, mä de Kontakt mam Bierger am Fokus vun der Partei stoen. An awer huet de President vun der Partei präziséiert, datt een "an d'Schluecht [trëtt] fir e politescht a gesellschaftlecht Zil, nämlech fir eng fräiheetlech, biergerlech a wäertegemeinschaftlech Societéit".Et wéilt een trotz den Ufeindungen, Diskriminéierungen an de Liggegeschichte sech weider fir déi lëtzebuergesch Interessen asetzen. Et misst ee standhaft sinn géint aner Parteien an d'Medien, déi d'Fräiheeten a Rechter vun de Membere vun "Déi Konservativ" géifen attackéieren. "Loosst Iech net als "riets" a "béis" vernennen vun Deenen, déi souwisou op der falscher Säit vun der Guttheet stinn."Weider huet de Joe Thein de Membere an och de Wieler Merci gesot, fir hir Ënnerstëtzung an Aarbecht aus de leschten 2 Joer. Well ëmmerhin hätt een bei de Gemengewalen 2,4 Prozent gesammelt, ronn 2.500 Stëmmen, a bei de Chamberwalen 0,52 Prozent, ronn 10.000 Stëmmen.