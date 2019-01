Am Kader vun enger neier Campagne fir Sécherheet am Stroosseverkéier, mécht d’Police vum 14. bis 20. Januar verstäerkt Pabeierkontrollen.

D’Police erënnert dofir am Virfeld nach emol drun, dass all Automobilist obligatoresch muss säi Führerschäin dobäi hunn, d’Assurance vum Gefier, de Certificat d’Immatriculation, grad wéi d’Steiervignette. Sollt ee seng Pabeiere net virweise kënnen, da kascht dat 24€ Strof, ausser bei der Steiervignette, do muss ee souguer 74€ Strof bezuelen.

Nieft der Pabeierkontroll kuckt d’Police awer och nach verstäerkt op aner Saachen. Sou gëtt z.B. kontrolléiert ob d’Plackennummere gutt lieserlech an an engem gudden Zoustand sinn, do gëtt dann och d’Beliichtung gekuckt. Sollt dat net an der Rei sinn, kascht et 49€.



Gëtt en Auto ugehalen, deen no vir oder zu de Säite vu sengem Auto net gutt genuch zu de Fënsteren erausgesäit, well se z.B. veräist oder zougeschneit sinn, ass mat enger Strof vu 74€ ze rechnen. Also heescht et den Auto moies komplett fräi krazen. Den Auto waarm lafe loossen, fir d’Fënsteren ze entäisen ass iwwregens net erlaabt a gëtt mat engem Protokoll vun 49€ bestrooft.