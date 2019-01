De Regierungsort huet e Freideg de Moie gréng Luucht ginn, fir d’Hausse vum minimale legale Congé vu 25 op 26 Deeg a fir den neie Feierdag um 9. Mee. D’Gesetzesännerunge mussen nach duerch d’Chamber, mä den LSAP-Aarbechtsminister Dan Kersch sot op Nofro hin nach emol, datt hien zouversiichtlech ass, datt dës Mesuren dëst Joer nach Realitéit ginn.

Et ass nach emol wichteg ze betounen, datt de Feierdag de 9. Mee fir jidderee gëllt, d’Hausse vum minimale legale Congé awer net. De gréissten Deel vun den Employéen hunn nämlech duerch Kollektivverträg méi Congé zegutt. Der Statec no huet ronn 60% vum Privatsecteur e Kollektivvertrag.

D’Regierung huet och an der Gesetzesännerung virgesinn, datt et keng automatesch Upassunge vun de Kollektivverträg solle ginn. Trotzdeem stelle sech juristesch Froen, well Kollektivverträg net ëmmer d’selwecht formuléiert sinn. Am Vertrag vun der Fonction Publique zum Beispill steet kloer, et hätt een 32 Deeg Congé also ännert d’Hausse vum minimale Congé hei näischt. Anescht ass et awer an anere Verträg, wou drasteet, den Employé hätt de minimale Congé PLUS 1,2 oder méi Deeg. Ma wann et mam neie Gesetz juristesch Problemer ginn, „da musse mer se de moment venu léisen“, sou nach de Minister.





Extrait Dan Kersch



Den Dan Kersch sot e Méindeg schonn op RTL hie geséich d’Hausse vum legale Congé an den neie Feierdag nach dëst Joer Realitéit ginn. Dem Aarbechtsminister no wier een an der Regierung op enger Linn. De Premier Xavier Bettel hätt wéi et heescht wuertwiertlech gesot: „Et geet kee Blat tëscht eis zwee, wat den Zäitpunkt vun der Realisatioun vun deene Saachen ugeet“