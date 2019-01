Stauséi ouni Waasser © RTL (Archiv)

Domadder kann 2018 verglach gi mat 2003 an 2011, déi zu den dréchenste Jore gehéieren, zanter dass dës Donnéeë gemooss ginn. Dat geet ervir aus enger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum Deputéierten André Bauler un d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg. An den DP-Politiker wollt wëssen, wéi sech dëst Dréchent op de Waasserstand ausgewierkt huet.

Dës laang Dréchent, wéi mer se lescht Joer hei am Land haten, war scho éier ongewéinlech, sou schreift et d'Ministesch an hirer Äntwert. Iwwer de Summer hätt et besonnesch wéineg gereent an doduerch wär och de Peegel an de Flëss an Baachen uechter d'Land erofgaangen. Et kéint souguer sinn, dass nei Minimalwäerter op verschiddene Statiounen erreecht goufen.



Op internationalem Niveau huet sech Lëtzebuerg och am Experten-Grupp iwwer d'Niddregwaasser vun der internationaler Kommissioun fir de Schutz vun der Musel an der Saar engagéiert. Do soll de Waasserstand iwwer déi lescht Jore retroaktiv analyséiert ginn. Fir d'Joer 2018 géing sech wierklech eng negativ Tendenz erauskristalliséieren, vun Juli un, bis bal November. Eng richteg Tendenz kéint een awer wëssenschaftlech eréischt feststellen no enger Referenzperiod vun 30 Joer.



Zu Lëtzebuerg ware virun allem kleng Waasser-Courante wéi d'Wolz oder d'Klierf am Éislek däitlech méi concernéiert vun niddrege Waasserpeegel, wann et net genuch gereent huet, wéi Flëss mat engem staarken Courant.



Wat de Stauséi ugeet, do géing de Waasserpeegel natierlech vun der Saison ofhänken. Am Summer ass den Héchststand 320 Meter fir ëmmer genuch Drénkwaasser an der Reserve ze hunn an am Wanter 317 Meter, fir Héichwaasser an Iwwerschwemmungen ze verhënneren.



Deemno wéi dëse Wanter ausfält an och de Summer 2019, kéint natierlech nach eng Kéier eng Phase de vigilance ausgeruff ginn, an där d'Bierger mussen op hire Waasserverbrauch oppassen. An deem Kontext huet d'Ëmweltministesch nach präziséiert, dass d'Waasserwirtschaftsamt derbäi wär, nei spezifesch Mesuren auszeschaffen, fir de Waasserverbrauch vun de Leit op kuerz, mëttel a laang Dauer ze reduzéieren.