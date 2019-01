Technesch Pann CFL sträicht provisoresch zwou Linne wéinst Manktem un Zich

Wéi kënnt et, datt vun engem Dag op deen aneren net méi genuch Zich do sinn, fir all d'Linne vum CFL-Reseau ze zerwéieren? Detailer den Owend op der Tëlee.

Vum Pierre Weimerskirch (Télé)