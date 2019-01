© Police

E Freideg de Muere koum et zu engem méi uergen Accident op der Kockelscheier, méi genee um CR186, der route de Luxembourg.En Automobilist, dee vu Beetebuerg aus koum, huet eng Persoun op enger Trottinett ze pake krut, wéi dës bei engem Zebrasträif iwwert d'Strooss wollt. Geschitt ass dat Ganzt op der Héicht vum Camping. Wéi et am Policebulletin heescht, hätt den Automobilist d'Persoun um Scooter ze spéit erbléckt, konnt d'Kollisioun dohier net méi verhënneren.D'Persoun déi ugestouss, gouf schwéier blesséiert an huet nach missten op der Plaz versuergt ginn, iert dës dunn an d'Spidol koum.